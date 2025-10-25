Detienen a un hombre que intentó robar en una finca: cuenta con antecedentes por delitos en la zona Diego Armando Montiveros, de 40 años, fue sorprendido forcejeando una ventana y causó daños en la propiedad antes de ser aprehendido por la policía.

Un hombre de 40 años fue detenido este sábado en una finca ubicada en calle Rodriguez SN, en el departamento San Martín, tras ser sorprendido intentando ingresar al inmueble para cometer un robo.

La policía identificó al detenido como Diego Armando Montiveros. Según la denuncia, dos hombres que se encontraban en la propiedad lo vieron forcejeando la reja de la ventana trasera. Durante el intento de ingreso, Montiveros intentó agredir a los testigos con un objeto de hierro y derribó una pared perimetral de madera.

Personal policial llegó al lugar y logró aprehender al sospechoso, quien quedó a disposición de la justicia. El caso está bajo la intervención de la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Emiliano Usin, quien inició el procedimiento especial de flagrancia.

Las autoridades confirmaron que el detenido enfrentará cargos por tentativa de robo y daños en la propiedad.