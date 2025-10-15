Detienen al cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino: lo denunciaron por violencia de género En 2022 fue beneficiado con una probation por otro hecho de violencia de género.

El reconocido cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino quedó detenido por un hecho de violencia de género. Según las fuentes, su pareja no lo denunció pero los uniformados llegaron al domicilio por oficio.

Al parecer, el hecho sucedió durante la madrugada de este miércoles en la vivienda que comparte con su novia y su bebé, en Santa Lucía. Personal de la UFI y Policía de San Juan llegaron hasta la casa por un llamado al 911 que hizo la familia de la mujer.

La denuncia apuntó directamente contra el cantante quien habría roto una puerta y demás objetos en su domicilio. La novia de Rufino llamó a sus familiares llorando y en medio de una crisis nerviosa para que pudieran buscarla.

Ella no radicó denuncia por violencia de género pero los uniformados actuaron de oficio y detuvieron al artista musical. El caso recayó en Flagrancia.