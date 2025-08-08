Detuvieron a cazadores ilegales con tres guanacos faenados en Albardón Son cuatro hombres a quienes Gendarmería encontró en inmediaciones del Autódromo de Villicum. Llevaban una escopeta y varios cuchillos. Se inició un proceso a través de Flagrancia.

En Albardón, cuatro hombres fueron sorprendidos por Gendarmería llevando guanacos faenados en la caja de una camioneta.

Los efectivos habían sido alertados de que cerca del paraje Talacasto había un vehículo con animales en su interior. Pudieron interceptarlos en inmediaciones del Autódromo El Villicum.

Cuando revisaron la caja de la Toyota Hilux hallaron tres ejemplares de guanaco ya faenados, un arma carabina de repetición CZ (modelo 600 calibre 308 con 14 municiones, Calibre 7.62), que tenía documentación reglamentaria, varios cuchillos, y equipos de comunicación.

Los cazadores fueron identificados por la polícia como Juan. A Corrales Molina (conductor), Juan R. Vega, Juan José Peralta y José M. Alessi.

Por infracción a la Ley Nacional de conservación de Fauna Silvestre Ley 22421 , se procedió a la la aprehensión de los sujetos y secuestro de los efectos, mientras que inició el procedimiento judicial en el fuero de Flagrancia.