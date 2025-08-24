Detuvieron a cinco sujetos que utilizaban un ciber de pantalla para vender droga en San Juan Policía Federal estuvo a cargo del procedimiento donde encontraron marihuana lista para la venta.

En las últimas horas, personal de Policía Federal Argentina procedió a la detención de cinco personas que trabajaban en un ciber pero más que alquilar las máquinas para el acceso a Internet o juegos en línea, usaban ese espacio para comercializar estupefacientes, según lo que informaron las fuentes.

Luego de una orden del Juzgado Federal de Garantías N°1, realizaron un allanamiento en un ciber, ubicado en Capital, y detuvieron a cinco sujetos mayores de edad que portaban marihuana lista para comercialización.

Los uniformados realizaron tareas de investigación y detectaron que en dicho lugar para vender droga. Además, durante el operativo de la División de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan también secuestraron 6 celulares, cigarrillos de marihuana y al menos 70.000 pesos en efectivo.

Todos los involucrados quedaron a disposición de la Justicia Federal.