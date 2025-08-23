Detuvieron a tres menores que ingresaron a robar a una vivienda en pleno centro Tienen 16 y 17 años. El hecho ocurrió en calle Santa Fe y Güemes.

Un hecho policial terminó con tres menores de edad detenidos. Personal policial de la Unidad de Apoyo Investigativo aprehendió a los tres menores de edad por el robo de efectos en una vivienda de calle Santa Fe, Capital.

Los menores de 16 y 17 años violentaron la puerta principal de una vivienda en calle Santa Fe antes de calle Güemes, de allí sustrajeron dos estufas eléctricas y un motor de heladera del interior de la vivienda.

Los sujetos y los efectos secuestrados fueron encontrados a las pocas cuadras, precisamente en Avenida Rioja y Santa Fe. Quedaron a las directivas del Juez Jorge Toro del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. El damnificado reconoció los efectos sustraídos.