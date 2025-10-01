Detuvieron a un chileno con casi 600 gramos de cocaína en Chimbas El hecho ocurrió en una vivienda de la Villa Salvador María del Carril.

Personal del Departamento de Drogas Ilegales llevaron adelante un operativo en una vivienda de Villa Salvador María del Carril, en Chimbas y secuestraron una importante cantidad de droga, como así también dinero en efectivo y otros elementos de dudosa procedencia.

En el procedimiento policial, los uniformados detuvieron a Alejandro Darío Alcallaga, de 42 años, oriundo de Chile y quien tenía en su domicilio 594 gramos de cocaína.

Además, se procedió a la aprehensión de una persona de sexo femenino por incumplimiento a una orden judicial, violación de domicilio y daño, quedando vinculada al legajo N° 67/25 de la UFI de Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Bruno Santiago.