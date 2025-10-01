Personal del Departamento de Drogas Ilegales llevaron adelante un operativo en una vivienda de Villa Salvador María del Carril, en Chimbas y secuestraron una importante cantidad de droga, como así también dinero en efectivo y otros elementos de dudosa procedencia.
En el procedimiento policial, los uniformados detuvieron a Alejandro Darío Alcallaga, de 42 años, oriundo de Chile y quien tenía en su domicilio 594 gramos de cocaína.
Además, se procedió a la aprehensión de una persona de sexo femenino por incumplimiento a una orden judicial, violación de domicilio y daño, quedando vinculada al legajo N° 67/25 de la UFI de Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Bruno Santiago.