Detuvieron a un dealer con 55 envoltorios de cocaína: agredió a los policías El sujeto portaba 20 gramos de cocaína que se encontraban fraccionados aparentemente para la venta.

Un sujeto de 31 años fue detenido en Villa Etelvina, en Caucete, con 55 envoltorios de cocaína, aparentemente para la venta. En la aprehensión el sujeto agredió a los efectivos.

Personal policial de la Comisaría 37° interceptó un vehículo Renault Megane de color negro en calle Ignacio de la Roza, en Villa Etelvina, Caucete. El conductor identificado como Mayco Adrián Ibañez Ruarte de 31 años, quien intentó darse a la fuga al notar la presencia policial.

Ibañez fue aprehendido tras ocasionar disturbios e insultos hacia el personal policial. En su poder se hallaron 2 recipientes con 55 envoltorios de sustancia blanca (20 gramos de cocaína según prueba de campo).

Intervino personal de Drogas Ilegales y la Auxiliar Fiscal Dra. Gauto dispuso el secuestro de los envoltorios.