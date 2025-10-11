Detuvieron a un hombre con graves antecedentes delictivos cuando pretendía agredir a su ex pareja La Policía detuvo a Pablo Luciano Barboza por desobedecer una orden judicial de prohibición de acercamiento a su ex pareja, tras un intento de agresión en el Barrio Caraballo.

La Policía detuvo a un hombre identificado como Pablo Luciano Barboza, de 31 años, quien tiene un historial conflictivo. Esta vez la aprehensión fue por incumplir una orden judicial de prohibición de acercamiento a su ex pareja. El incidente tuvo lugar en el barrio Caraballo, donde la víctima denunció a Barboza había violado la restricción impuesta por la Justicia.

Según el reporte oficial, los efectivos fueron comisionados al lugar luego de que la mujer alertara sobre la presencia de Barboza en las inmediaciones de su hogar. En el lugar, los agentes lograron interceptarlo después de una breve persecución a pie. La Policía sospecha que el sujeto intentó ingresar a la vivienda con intenciones de agredir a la mujer, lo que motivó su arresto inmediato.

Barboza no es ajeno a los problemas con la ley. En las últimas semanas, fue noticia cuando un grupo de vecinos intentó agredirlo en una plaza local, tras sospechar de su implicancia en un robo en la zona. La situación fue rápidamente controlada por la Policía, pero deja en evidencia el alto grado de conflicto que genera su presencia en la comunidad.

La Unidad Fiscal de Flagrancia intervino en el caso y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para la persecución judicial. En este momento, Barboza está vinculado a una causa por el delito de desobediencia a una orden judicial, y permanecerá detenido a disposición de la Justicia.