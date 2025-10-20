Detuvieron a un hombre que amenazó con un arma durante una gresca familiar: creen que disparó al menos una vez Los uniformados secuestraron el arma calibre 38 y hallaron una vaina servida.

Personal policial logró la detención de un hombre que protagonizó un episodio violento en el barrio Las Lomas, en Albardón. Al parecer, el sujeto identificado con el apellido Páez amenazó con un arma de fuego a quienes participaron de una gresca familiar.

Según el alerta, el hombre exhibió el arma por el hallazgo de una vaina servida en el mismo lugar, los investigadores sospechan que podría haber efectuado al menos un disparo.

Los uniformados detuvieron al sujeto y le secuestraron un revólver calibre 38 con una vaina servida, que habría ocultado en el techo de la casa.

El arma fue examinada por personal de Policía Científica, quien determinó que era apta para el disparo. Páez fue vinculado por el delito de “Portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal” y quedó a disposición de la justicia.