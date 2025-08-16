Detuvieron a un hombre que intentó robarse una prenda deportiva de un local Ocurrió en un negocio de Mitre y Av. Rawson. La encargada del local detectó el intento de robo y llamó a la policía.

Entró al local, simuló estar mirando, tomó un buzo del estante y se lo escondió marca debajo de su ropa. La encargada del negocio detectó la maniobra y lo enfrentó. Llamó a la policía y lo retuvo hasta que llegaron.

Fue personal de la División Ciclística, que hacía rondas de prevención en el microcentro quienes llegaron hasta el local de calle Mitre y Avenida Rawson, en Capital.

La encargada relató lo sucedido y los uniformados aprehendieron al hombre de 40 años que había intentado llevarse una prenda deportiva de marca Adidas y se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de hurto simple en grado de tentativa.