Atraparon a un hombre que robó un parlante del Yeyo en un festejo del Día del Niño El sujeto estaba acompañado por sus dos hijos menores de edad.

Personal de la Motorizada UCD detuvo a un hombre de 30 años quien robó un parlante de un festejo del Día del Niño, en la plaza del Barrio Ceramistas I, en Rawson. El altavoz es de la propiedad del reconocido músico sanjuanino Robero “El Yeyo” Sosa, quien había sido invitado para actuar en dicho evento.

Los uniformados aprehendieron al hombre, identificado como Miguel Ángel Eduardo Flores, quien no sólo estaba portando el objeto robado sino que estaba acompañado por sus dos hijos menores de edad, en el interior de la Villa Hipódromo.

Además, explicaron que Flores, oriundo del Barrio La Estación, aprovechó un revuelo que hubo en la plaza donde varias personas sustrajeron juguetes que eran sorteados y se llevó el parlante.