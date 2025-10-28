Detuvieron a un hombre que robó un tablero eléctrico de los paneles solares de la Circunvalación: determinaron que es inimputable Un video captó el momento del delito pero cuando lo aprehendieron en su domicilio confirmaron su inimputabilidad.

Un hombre de 43 años, identificado como Domingo Raúl Agüero, fue detenido por personal policial en calle San Francisco del Monte, en el departamento Capital, acusado de haber robado un tablero eléctrico de una torre de paneles solares.

Según indicaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado luego de que se constatara que una de las torres solares ubicadas sobre avenida Circunvalación había sido violentada. Del interior, el ladrón se llevó un tablero eléctrico con térmica y disyuntor.

Con los datos aportados y bajo directivas de la Unidad Fiscal de Investigación, efectivos llegaron hasta el domicilio del sospechoso, donde procedieron a su aprehensión y al secuestro de los elementos sustraídos. Sin embargo, tras las actuaciones judiciales correspondientes, se determinó que Agüero es inimputable, por lo que se dio intervención a otras áreas específicas para su abordaje y contención.

El video del delito: