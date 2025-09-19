Detuvieron a un joven como autor de tres amenazas de bomba a una escuela en Rawson También apuntaron contra un menor de 17 años y podrían surgir nuevos responsables. El primer detenido tiene una condena previa por abuso sexual y lesiones.

Un joven de 20 años fue señalado como uno de los autores de los tres llamados de amenaza de bomba que recibió la escuela Barrio Ejército de Los Andes de Rawson el miércoles, jueves y este viernes y quedó detenido

En tanto que la UFI Genérica investiga la participación de al menos dos menores más, uno de 17 años que ya estaría bajo disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia a cargo del doctor Jorge Toro.

El mayor detenido, identificado por Fiscalía como Axel Muñoz, tiene una condena de tres años de prisión en suspenso por delitos de abuso sexual simple, lesiones leves y exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial.

En los allanamientos que se realizaron para dar con los autores de estas amenazas, fueron secuestrados una docena de teléfonos celulares. No descartan que en el análisis de las llamadas surjan nuevos responsables.

Este nuevo hecho ocurre poco tiempo después del anuncio que realizó la Fiscalía de Estado del Gobierno de San Juan, en el que aseguraron que demandarán civilmente a responsables de estos llamados intimidatorios falsos.