Detuvieron a un joven de 23 años que tenía pedido de captura Personal de la Unidad Operativa La Rinconada dio con el sujeto que cuenta con frondoso prontuario.

En las últimas horas se conoció la detención de un sujeto en el barrio Cruce de los Andes, en Pocito, quien contaba con pedido de captura. Según las fuentes, personal de la Unidad Operativa La Rinconada realizaba recorridas de prevención cuando advirtió la presencia de un joven que merodeaba la zona.

Tanto el agente Martínez como el agente Roldán intentaron entrevistarlo pero el sujeto se ofuscó. Ambos debieron reducirlo y cuando averiguaron antecedentes, confirmaron que se trataba de Sebastián Brian Muñoz, de 23 años, quien cuenta con frondoso prontuario y pedido de captura por robo a disposición del Juzgado de Ejecución Penal.

Quedó detenido en la Comisaría 7ma, donde quedó vinculado a un expediente contravencional por infringir varios artículos del Código de Faltas.