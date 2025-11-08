Detuvieron a un joven que amenazó a un hombre con un arma de fuego y lo golpeó para robarle $150.000 El ladrón fue atrapado por la Policía cuando intentaba huir con el botín.

En un violento asalto ocurrido en el barrio Teresa de Calcuta, un joven de 18 años fue detenido por la Policía tras perpetrar un robo agravado a mano armada. El delincuente, identificado como Diego Ismael Algarilla Gelvez, asaltó a su víctima sustrayéndole una billetera con alrededor de $150.000 en efectivo y varios documentos personales.

De acuerdo con la denuncia realizada por la víctima, el ladrón se acercó a él y, bajo amenaza con un arma de fuego y lo golpeó en la cabeza, provocándole una contusión. Tras el violento ataque, el delincuente huyó rápidamente del lugar con el botín, pero no logró escapar de la acción policial.

Gracias a la rápida intervención de los agentes de la Subcomisaría Buenaventura Luna, se desató una persecución a pie que terminó con la detención de Gelvez. El joven fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde se le imputó el delito de robo agravado con arma de fuego.