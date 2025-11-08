En un violento asalto ocurrido en el barrio Teresa de Calcuta, un joven de 18 años fue detenido por la Policía tras perpetrar un robo agravado a mano armada. El delincuente, identificado como Diego Ismael Algarilla Gelvez, asaltó a su víctima sustrayéndole una billetera con alrededor de $150.000 en efectivo y varios documentos personales.
De acuerdo con la denuncia realizada por la víctima, el ladrón se acercó a él y, bajo amenaza con un arma de fuego y lo golpeó en la cabeza, provocándole una contusión. Tras el violento ataque, el delincuente huyó rápidamente del lugar con el botín, pero no logró escapar de la acción policial.
Gracias a la rápida intervención de los agentes de la Subcomisaría Buenaventura Luna, se desató una persecución a pie que terminó con la detención de Gelvez. El joven fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde se le imputó el delito de robo agravado con arma de fuego.