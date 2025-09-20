Detuvieron a un menor de 15 años tras un violento asalto en una casa del centro

Un grave hecho de inseguridad se registró en horas de la noche de este viernes en Capital, cuando una mujer de 76 años fue víctima de un asalto dentro de su vivienda. El ladrón, un adolescente de apenas 15 años, fue detenido minutos más tarde por la Policía.

De acuerdo a lo informado por la División Comando Urbano, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Laprida, donde el joven identificado como B.L.R ingresó tras violentar la puerta principal. Una vez adentro, amenazó a la propietaria con un arma blanca.

La víctima logró dar aviso a las autoridades, que desplegaron un operativo en la zona. Finalmente, el sospechoso fue aprehendido en calle Salta, llevando consigo los elementos robados: una computadora portátil y un teléfono celular. Además, se le secuestró un cuchillo tipo navaja.

El caso quedó en manos del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que deberá definir la situación procesal del menor.