Detuvieron a un sujeto por portar una licencia de conducir falsa: dijo que la compró por $30 mil El hombre de 31 años dijo que la adquirió en un viaje a Buenos Aires.

Este viernes por la mañana efectivos policiales de la Comisaría 4ta detuvieron a un sujeto por portar una licencia de conducir apócrifa, que según comentó el aprehendido, adquirió en un viaje que hizo a Buenos Aires por el monto de 30 mil pesos.

Se trata de Roberto Federico Paredes, de 31 años de edad, oriundo de Capital, quien circulaba por calle Las Heras en inmediaciones del Parque de Mayo, a bordo de su auto Fiat 128, color amarillo. Efectivos policiales le indicaron que detuviera su marcha, sin embargo, el conductor hizo caso omiso. Luego de recorrer algunas cuadras, el vehículo fue interceptado en la entrada del Parque de Mayo, sobre calle 25 de Mayo.

Al entrevistarlo al conductor y requerirle la documentación correspondiente del rodado, presentó únicamente una tarjeta verde a nombre de otra persona (Oscar Rubén Godoy) y una Licencia Nacional de Conducir que presentaba signos de no ser legítima. Por tal motivo, se procedió a la aprehensión del mencionado, quien manifestó a viva voz que, tras realizar un viaje a la provincia de Buenos Aires, habría adquirido dicha licencia por la suma de $30.000.

El ayudante fiscal Emiliano Usin dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de “Uso de un documento público falso”.