Detuvieron a un sujeto que apuntó con un cuchillo y le dio un golpe de puño a un hombre para robarle El sujeto, oriundo de Chimbas, asaltó a un hombre que caminaba por calle Saldaño y Lemos.

Un hecho de inseguridad tuvo lugar en calle Saldaño y Lemos, en Rawson. Un sujeto apuntó con un cuchillo a otro hombre y le dio un golpe de puño para sustraerle una mochilla con distintas pertenencias, pero a los minutos fue detenido.

El sujeto identificado como Alexander Juan Tejada, oriundo de Villa El Salvador en Chimbas, atacó a Carlos Pelaitay quien iba caminando por calle Saldaño en dirección al Este. Tejada le exhibió el cuchillo y le exigió que le diera sus pertenencias, como la víctima se resistió, el sujeto le dio un golpe de puño en el rostro para poder sustraerle la mochila con el celular y herramientas.

El ladrón emprendió la huida y buscó resguardo en una vivienda aledaña pero en ese momento llegó personal policial de Comisaría 6ta y con el permiso de la propietaria, ingresó a la vivienda y logró la aprehensión del sujeto.

Tejada quedó detenido imputado por el delito de robo agravado por el uso de un arma y violación de domicilio.