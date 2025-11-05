Detuvieron a un sujeto que tenía pedido de captura desde el 2024 Intentó evadir a los efectivos cuando lo vieron en la vía pública.

Los agentes Alan Bolado y Nicolás Rosales lograron detener a un sujeto que tenía pedido de captura desde el 2024. Los uniformados de La Rinconada realizaban recorridas de prevención cuando advirtieron la presencia del hombre en actitud sospechosa.

Intentaron entrevistarlo pero quiso evadirlos. Esa actitud llamó aún más la atención de los efectivos, quienes lo interceptaron y solicitaron su documentación.

Al verificar sus datos, constataron que el sujeto poseía antecedentes por delitos contra la propiedad y que además tenía un pedido de captura vigente desde el 29 de noviembre de 2024, por un hurto calificado, a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 7ma y quedó a disposición de la Justicia.