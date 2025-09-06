Detuvieron a una pareja por el robo de una bicicleta en una escuela La Comisaría 14° logró la detención de un hombre y una mujer acusados de sustraer una bicicleta del interior de una institución educativa en Zonda. El rodado fue recuperado y quedó en manos de la Justicia.

Personal de la Comisaría 14° informó la detención de dos personas involucradas en el robo de una bicicleta ocurrido en las últimas horas en el Departamento Zonda. El hecho tuvo lugar dentro de las instalaciones de la Escuela Rafael Obligado, ubicada sobre Ruta 12, kilómetro 24.

La bicicleta sustraída es una Nordix rodado 29 de color naranja con detalles grises y negros. Según las autoridades, el rodado fue robado del interior del establecimiento educativo y la denuncia fue realizada rápidamente por el padre del menor damnificado, quien también colaboró con las tareas investigativas.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Andrés Córdoba (28) y Rocío Anabela Belén Quiroga (31), ambos con domicilio en el departamento. La bicicleta fue hallada en poder de los acusados y recuperada en buen estado.

La causa quedó en manos de la autoridad judicial correspondiente, mientras que los detenidos permanecen a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Desde la policía local destacaron la colaboración ciudadana y el trabajo conjunto entre el personal de la Comisaría 14° y la familia damnificada, que permitió recuperar el bien sustraído en tiempo récord.