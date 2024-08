Detuvieron al principal acusado por el crimen del trader Dylan Ezequiel Gómez fue capturado en la zona de Villa Centenario.

Dylan Exequiel Gómez, el principal acusado de matar de un tiro en el ojo derecho al trader el jueves 8 de este mes frente a la casa de sus padres en Burzaco, fue capturado en las últimas horas por la DDI de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Saulle falleció tras cuatro días de agonía en una clínica de la zona sur; su padre estaba a pocos metros y corrió a socorrer a su hijo tras oír los disparos.

Gómez, capturado en la esquina de Larroque y 12 de Octubre, en la zona de Villa Centenario, había sido delatado por su cuñada, Claudia, acusada de encubrimiento. Tras el crimen, la Bonaerense siguió el rastro del auto que usó para el ataque, un Peugeot 208, a través de cámaras de seguridad. Así, llegaron a la casa de su cuñada en Glew, que lo señaló con nombre y apellido. En el lugar, los detectives descubrieron el 208 oculto bajo una lona. “Vino el Dylan y dejó un auto”, dijo la cuñada a la Policía. Varias huellas de Gómez, de 19 años tal como su presunta víctima, se encontraron sobre la carrocería: el auto había sido denunciado como robado un día antes en Ingeniero Budge.

Se descubrió luego que Gómez solía dormir en la casa de una tía en Villa Rita, que fue allanada, pero ya había dejado el lugar. También se entró por la fuerza a la celda que ocupaba un hermano mayor del acusado, preso en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Al menos otros dos hampones actuaron en el ataque. Continúan prófugos hasta hoy mientras la DDI de Lomas de Zamora avanza con la investigación. Entre otras pruebas, se encontraron las cámaras de seguridad cercanas al domicilio que Saulle ocupaba, una casa en Adrogué.

Dylan Exequiel Gómez tras ser detenido por la Bonaerense.

Qué declaró el entorno de Saulle

En los últimos días, ante los trolls que postearon comentarios en las redes sociales de Saulle, la UFI N°2 de Almirante Brown difundió un comunicado de prensa en donde afirmaban que la hipótesis principal que investigaban era la del homicidio en ocasión de robo, esto, sin dejar de lado otras hipótesis como la del ajuste de cuentas, a pesar de que, por ejemplo, los análisis de los metadatos y comunicaciones de la víctima continuaban pendientes hasta el viernes último.

L.M, un joven de Adrogué de 26 años, se vinculó con el joven asesinado en un emprendimiento llamado Cronos. Según aseguró en una entrevista con este medio, Cronos era una “academia” dedicada a “educar” sobre trading de criptomonedas y mercados financiero. Era publicitada en stories de Instagram por influencers como Tomás Holder. “Es genial”, afirmó el ex Gran Hermano. L.M no podía explicarse por qué habían matado a su socio. “No tengo ningún tipo de idea. Era un buen pibe. No había ningún indicio de que podían hacerle algo así”, afirmó, mientras desestimaba la chance de que Saulle llevara dinero del hampa. L.M no había declarado en el expediente al momento de la entrevista, realizada el viernes pasado.

Sin embargo, alguien que pertenecía al círculo íntimo de Saulle sí declaró en el expediente. Aseguró que el trader se vinculaba con un joven supuestamente dedicado al robo de casas, con quien habría tenido un conflicto semanas atrás “por una mujer”.

