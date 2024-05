Detuvieron en Santa Lucía al presunto asesino de la expolicía federal: tiene 15 años Se trata de un joven menor de edad. Investigan el móvil del ataque.

El presunto asesino de la mujer atacada a mazazos en el centro de la provincia fue detenido cerca del mediodía de este miércoles en Santa Lucía.

La información preliminar indica que se trata de un joven menor de edad, de 15 años, que al momento de la aprehensión se encontraba en el domicilio de su madre, señalaron fuentes judiciales. Los pesquisas secuestraron las prendas utilizadas al momento del hecho. El menor no tiene vínculo alguno con la mujer.

Aún no trasciende la identidad del sospechoso, ni hay teorías firmes sobre el móvil del crimen.

La víctima se llamaba Hebe Leguiza y tenía 71 años. Era una expolicía federal. Vivía sola, muy cerca de donde fue el ataque. Anoche había sido operada y el primer parte de este miércoles no era muy alentador. Finalmente el peor final se desencadenó pasadas las 8, cuando entró en paro y los médicos no pudieron salvarla.

Leguiza fue atacada a las 19.36 de este martes por un sujeto cuando caminaba por calle 25 de Mayo, entre Aberastain y Caseros, Capital. En los registros de las cámaras de seguridad de la zona se puede ver cuando al agresor la aborda, le da un primer mazazo con el que la tumba y luego le propina otros tres golpes con ese elemento contundente. Luego escapa corriendo. Minutos después, una cámara de seguridad lo capturó cuando caminaba, muy apresurado, por Jujuy y Laprida.

El gran misterio es el móvil del ataque: al parecer no se trató de un robo, ya que en los videos se puede ver que los golpes son directos al cuerpo y que el atacante no tiene la intención de apropiarse del bolso que llevaba la víctima. No obstante, en la UFI Delitos Especiales no descartan ninguna posibilidad.