Devastador incendio en Caucete: el fuego afectó un gimnasio, arrasó con un taller y seis vehículos Personal de bomberos todavía trabaja en el lugar para sofocar las llamas.

Un incendio de gran magnitud se produjo en una zona comercial de Av. de Los Ríos antes de Ruta 270 en Caucete. Las llamas alcanzaron un gimnasio, un taller mecánico y seis vehículos quedaron quemados en su totalidad.

Pasadas las 4 de la madrugada de hoy, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de fuego en el fondo de un edificio y cuando llegaron los bomberos constataron que era un taller mecánico que estaba en llamas.

“Se trabajó arduamente,con mucha conciencia, tratando de salvar lo material, pero el fuego, en forma rápida, ya había alcanzado el interior del taller y se produce la pérdida total de seis vehículos que se encontraban en el lugar”, dijo el comisario Macelo Cobos, de la Departamental 6, en Radio Sarmiento.

Bomberos sigue trabajó por varias horas en el lugar para sofocar las llamas. “Quedará realizar las pericias para determinar cuál fue el origen de este siniestro”, dijo el comisario.

No hubo heridos e incluso un sereno del taller, un joven de 26 años, logró escapar a tiempo del fuego y fue quien llamó a la policía, expresó Cobos.

Trabajó personal de la Comisaría 9na, personal de Unidades Operativos, bomberos de Caucete y dotaciones de departamentos aledaños.