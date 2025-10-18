Dieron a conocer detalles del asesinato en Villa San Patricio: toma fuerza la hipótesis de muerte por encargo El hecho ocurrió este viernes cerca de las 20.30. Un joven de 26 años murió en el acto.

Este viernes en la noche, un joven de 26 años, identificado como Matías Díaz falleció de manera instantánea cuando fue blanco de varios disparos, en el interior de la Villa San Patricio, en Chimbas.

Según fuentes judiciales, testigos indicaron que oyeron al menos 3 o 4 detonaciones en las inmediaciones de calle Formosa. Al parecer, y por lo que pudieron reconstruir los investigadores, una persona a bordo de una moto apuntó directamente contra Díaz cuando pasó de oeste a este por enfrente de la víctima, quien estaba en la vereda.

Sin posibilidad de refugiarse o “protección” recibió dos impactos de bala, uno en el muslo derecho, con orificio de salida y otro en el pliegue de la axila derecha; lo que pudo advertir el médico que examinó el cuerpo. Además, descubrieron un tercer agujero en la pared tras una inspección de personal de la UFI, Brigada y Criminalística.

Finalmente, destacaron que el muchacho fue reconocido por sus familiares en sede de la Morgue Judicial, ya que en el momento del hecho no tenía documentación y sólo portaba un pasamontañas en el bolsillo. Si bien no descartan cualquier hipótesis, aseguran que la más fuerte sería una muerte por encargo o “ajuste de cuentas” como se conoce comúnmente.