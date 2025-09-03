Dieron a conocer el estado de salud del obrero que cayó del 4to piso del edificio 9 de Julio El sujeto continúa internado a la espera de dos intervenciones quirúrgicas importantes.

El 15 de agosto, un obrero de la remodelación del edificio 9 de Julio sufrió un accidente laboral y cayó desde el 4to piso sufriendo severas heridas por las que aún permanece internado en el sector privado. Se trata de Matías D. Fioretti Aballay, de 30 años, quien está recuperándose levemente y aguarda por dos cirugías clave.

En este sentido, familiares del trabajador confirmaron que permanece internado en Terapia Intermedia y el viernes 12 de septiembre será sometido a una intervención quirúrgica de columna mientras que el lunes 15 de septiembre, a un mes de su grave caída, será operado del pómulo y de la nariz. Asimismo, destacaron que permanece estable pero con pronóstico reservado.

El hecho

Un obrero resultó gravemente herido al caer desde el cuarto piso del edificio 9 de julio donde trabajaba haciendo soldaduras en altura. La construcción, ubicada en Ignacio de la Roza entre Jujuy y Aberastain, está siendo remodelada para albergar a parte del Poder Judicial.

El empleado herido se encontraba realizando tareas de soldadura en el cuarto piso y se le habría desprendido el arnés produciendo su caída.

Atendido primero por una ambulancia de emergencias, fue trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital Guillermo Rawson. Según se informó, sufrió contusión cráneo facial, traumatismo de tórax, escoriaciones varias y politraumatismo. Posteriormente, lo derivaron al Hospital Privado.