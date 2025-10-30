Dijeron que no quedaron conformes con el servicio y golpearon a una trabajadora sexual Los sujetos maltrataron a la mujer y al propietario de una vivienda en Capital.

Un confuso episodio terminó con dos hombres detenidos en pleno centro de la Ciudad de San Juan. Según informaron fuentes policiales, los aprehendidos fueron identificados como Iván Gabriel Guajardo (27) y Mariano Iván Escudero (28), quienes quedaron vinculados a una causa por amenazas y daño.

Todo ocurrió cuando los sospechosos habrían agredido a una mujer de 26 años que se dedica al trabajo sexual, luego de mantener una discusión tras contratar sus servicios. No conformes con el resultado, los hombres reaccionaron con violencia, causando daños en la puerta del inmueble y amenazando también al propietario del lugar, un hombre de 66 años.

Tras la denuncia, efectivos policiales intervinieron rápidamente y lograron detener a los implicados en la intersección de avenida Rawson y calle Mitre. La investigación quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Dr. Francisco Montaño, quien dispuso las medidas de rigor para esclarecer el hecho.