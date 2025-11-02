Disfraces y caos: 13 autos radiados por alcoholemia y un local clausurado por presencia de menores en una fiesta de Halloween Ocurrió esta madrugada en Médano de Oro en inmediaciones de un conocido boliche y los conductores fueron demorados.

Esta madrugada, un operativo de la policía de tránsito dejó como saldo 13 autos radiados y sus conductores demorados por resultar positivo el test de alcoholemia.

Sucedió en Ruta provincial 155 (Agustín Gómez) y Alfonso XIII en Médano de Oro, Rawson, donde el D7 trabajó en prevención vial, motivados además por la inusual cantidad de vehículos.

Es que en inmediaciones del peligroso cruce se encuentra un conocido boliche bailable donde se realizó anoche una fiesta por Halloween.

Todavía a las 7 de hoy seguían pendientes de traslado unos ocho vehículos retenidos por la contravención.

Fuentes policiales aseguraron que sobre las 4.30 se produjo el cierre del local por autoridades policiales ante la presencia de menores de edad.