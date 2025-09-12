Dos de los sospechados por los ‘fraudes’ con tierras fiscales, de nuevo al banquillo por otra estafa con un loteo en Rawson Son los hermanos Martin Gastón y Oscar Ramón Díaz. Serán imputados por otro fraude con la venta de terrenos en Médano de Oro, junto con Sergio Fernández, Jorge Castro y Carlos Gordo.

Los hermanos Martín Gastón y Oscar Ramón Díaz volverán hoy a sentarse en el banquillo de los acusados, sospechados de cometer otro fraude con la venta de terrenos. Días atrás, ambos más otro hermano, José Alberto, la hija de Gastón, Alexiana, y un hombre que dijo trabajar para ellos, Víctor Dávila, y la mujer que les vendió ese terreno, Estela Capelli, quedaron bajo sospecha por comercializar la mayoría de los 165 lotes en los que habían fraccionado un terreno fiscal de poco más de 7 hectáreas, en Médano de Oro, Rawson.

Y hoy, los hermanos Gastón y Oscar volverán a ser imputados, junto con más Sergio Fernández, Jorge Castro y Carlos Gordo, por otro fraude con la comercialización de un terreno, también en Médano de Oro, en Rawson, dijeron fuentes judiciales. Por el momento, hay 18 denuncias de personas que dijeron haber sufrido un perjuicio económico en los tratos comerciales que concretaron con los sospechosos, precisaron.

En la investigación encarada por el fiscal, Duilio Ejarque, con los ayudantes fiscales, Silvina Putelli y Pablo Ferrer (UFI de Delitos Informáticos y Estafas), se desprendió que hay evidencias suficientes para sospechar que pudieron haber estafado a numerosas familias, indicaron.

Por el caso de las tierras fiscales hay por ahora 48 denuncias de familias que decidieron denunciar, luego de ser intimados por el Gobierno Provincial a desalojar los lotes que habían comprado, entre 2020 y 2024, y en los que al menos 22 de ellos ya tienen su casa y habitan en el lugar, otras 13 la tenían en construcción y muchos otros efectuaron adelantos y mejoras, como quinchos, piletas o cierres perimetrales, dijeron fuentes judiciales.La Defensa de los imputados Por decisión de la jueza Mabel Moya, los integrantes de la familia Díaz, su presunto empleado y la mujer que les vendió terreno argumentando que era una herencia de su padre (exadjudicatario de un terreno fiscal) podrán enfrentar el proceso en libertad.