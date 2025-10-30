Dos falsos albañiles fueron detenidos tras intentar robar una bicicleta Se hicieron pasar por obreros para ingresar a un domicilio, pero el dueño y el inquilino los descubrieron.

Dos hombres fueron detenidos en Chimbas luego de ser descubiertos mientras intentaban robar una bicicleta dentro de una vivienda. Según informaron fuentes policiales, los sospechosos se hicieron pasar por obreros de la construcción para justificar su presencia en el lugar.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Maipú, donde vecinos advirtieron movimientos sospechosos. Al llegar la Policía, los hombres, identificados como Fernando Ariel Campoy, de 38 años y Federico Castro, de 34 años, aseguraron estar realizando trabajos de albañilería en el domicilio. Sin embargo, tanto el propietario del inmueble como el inquilino negaron conocerlos.

Durante la inspección, los efectivos notaron que la bicicleta del hijo del inquilino había sido movida de su sitio habitual, lo que reforzó las sospechas de intento de robo. Ante esto, los uniformados procedieron a la aprehensión de ambos sujetos y quedaron a disposición de la UFI Flagrancia.