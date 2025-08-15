Dos hombres murieron al estrellar la camioneta en la que viajaban contra un árbol Todo ocurrió en horas de la noche en la localidad de Lavalle.

El choque de una camioneta contra un árbol dejó como saldo dos muertos la noche del jueves en Lavalle, en la provincia de mendoza. Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió anoche, pasadas las 22.30, en la intersección de la Ruta Nacional 142 y calle Rodríguez, cuando una camioneta color gris se estrelló contra un árbol por razones que aún se investigan.

Según las primeras pericias, el vehículo circulaba por la ruta cuando, en circunstancias que la Policía intenta establecer, perdió el control y terminó impactando de lleno contra un árbol al costado de la calzada. La fuerza del choque provocó que los dos ocupantes quedaran atrapados en la cabina.

Hasta el lugar llegaron de inmediato móviles de la Comisaría 63°, personal de Bomberos y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los rescatistas trabajaron varios minutos para liberar a las víctimas, pero el personal médico constató en el lugar el fallecimiento de dos hombres adultos.

La Policía no descartó que en la camioneta viajara alguna otra persona y realizaba un operativo en la zona para descartar esa posibilidad. Por el momento, la identidad de las víctimas no fue confirmada oficialmente.