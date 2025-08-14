Dos incendios causaron pánico y preocupación en Rawson y Pocito Uno de los siniestros tuvo lugar en Ruta 40 entre calle 10 y 11 donde las llamas superan los 30 metros de altura. El otro ocurrió en una vivienda de calle 5 Vieja y América.

Dos incendios de grandes dimensiones tuvieron lugar en la siesta de este jueves en Pocito y Rawson. Uno de los cuales tuvo lugar en una vivienda del Médano de Oro que afortunadamente ya fue sofocado, mientras que el otro incendio tiene lugar esta tarde en Ruta 40 entre calle 10 y calle 11, en Pocito.

El primero de ellos ocurrió en Calle 5 vieja y América en el Médano de Oro, Rawson. Allí, por causas que se investigan, el fuego se inició en una de las habitaciones de una vivienda y fue fundamental el trabajo de la brigada de Protección Civil de Rawson, a cargo de Alfredo Páez, quienes lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara por el resto de la vivienda, las pérdidas fue únicamente en una de las habitaciones.

El otro hecho ocurrió en Ruta 40 entre Calles 10 y 11, donde Personal de Bomberos Voluntarios de Pocito trabajan para sofocar el siniestro que según los vecinos, las llamas superan los 30 metros.