Dos jóvenes que usaban apps de viajes fueron detenidos por asaltar a conductores Tienen 19 y 18 años y solicitaban móviles para algún traslado pero les robaban.

Este jueves, personal de la Brigada de Investigaciones Norte (BIN) detuvo a dos jóvenes acusados de liderar una banda dedicada a asaltar a conductores de Uber y Didi en Capital. Los detenidos, identificados como Chandia, de 19 años, y Aguilera, de 18, solicitaban viajes a través de las aplicaciones para luego agredir y robar a los conductores.

Personal policial recibió varias denuncias en la Comisaría 2da de Concepción, lo que permitió identificar a los sospechosos. La investigación contó con la colaboración de la Sección Sustracción de Automotores D-5 y estuvo bajo la supervisión del fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Chandia y Aguilera quedaron vinculados a un legajo judicial y deberán declarar ante la justicia. Mientras tanto, la policía realiza allanamientos para recuperar los efectos y vehículos sustraídos durante los hechos.