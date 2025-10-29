Dos ladrones ingresaron a una vivienda cuando estaban sus propietarios: fueron detenidos cuando intentaban huir Los hombres de 23 y 24 años quedaron a disposición de la Justicia.

La Policía logró la detención de dos hombres, identificados como Facundo Sebastián Llañez, de 23 años, y Alexis Agustín Llañez, de 24, luego de que intentaran robar en el interior de una vivienda en el barrio Los Andes, en Chimbas.

Según la denuncia presentada, los sospechosos ingresaron a un domicilio en la zona, pero fueron sorprendidos por los propietarios. Al percatarse de la presencia de los dueños de la casa, los delincuentes intentaron huir del lugar. Sin embargo, la intervención rápida de la Policía permitió la captura de los individuos a pocos metros del sitio del delito.

El hecho fue notificado de inmediato a la Comisaría 17° por el operador en turno, quien envió una patrulla al lugar. En cuestión de minutos, los agentes lograron apresar a los ladrones.

El caso ya está siendo investigado por la UFI Flagrancia, bajo la supervisión del ayudante fiscal Agustín Caballero. Los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia, a la espera de las medidas correspondientes en su contra.