Dos menores de 15 y 16 años fueron sorprendidos con un termotanque y grifería robada La Policía aprehendió a los adolescentes cuando trasladaban los objetos robados desde una casa ubicada en avenida Libertador y calle Salta.

Dos adolescentes fueron detenidos en Capital luego de ser descubiertos con elementos robados de una vivienda. Los jóvenes, de 15 y 16 años, ingresaron a un domicilio y se llevaron distintos objetos de valor.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de avenida Libertador y calle Salta. Según informaron fuentes policiales, los sospechosos sustrajeron piezas de grifería y un termotanque, pero fueron interceptados poco después por un patrullero cuando transportaban los objetos.

La secretaria del Primer Juzgado Penal, doctora Elva Manni, dispuso el acta de procedimiento y el reconocimiento de los efectos por parte del damnificado. Ambos quedaron a disposición del Primer Juzgado de Menores.