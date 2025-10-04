Dos menores intentaron robarse una bicicleta de niños en plena madrugada Los jóvenes de 16 años fueron detenidos después de la denuncia del damnificado al 911. Tras la detención de ambos, fueron entregados a sus padres por disposición de la Justicia de Menores.

La División Comando Sur logró la detención de dos menores de edad que, momentos previos, se habían llevado una bicicleta de niños e intentaron escapar en plena madrugada en el interior del Loteo Montilla, en el departamento Pocito.

El damnificado del robo advirtió a la Policía y rápidamente los efectivos, en plena madrugada, salieron en búsqueda de los ladrones. Finalmente, dos personas fueron detenidas en el Lote 39 con la bicicleta denunciada como sustraída que había sido abandonada en un descampado cercano.

Los autores del hecho tienen 16 años y fueron aprehendidos cerca de las 4 de la madrugada. Por su edad, se le dio intervención a la Justicia de Menores. En ese sentido, el juez Jorge Rodríguez dispuso que fueran restituidos a sus progenitores.