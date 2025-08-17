Dos menores sorprendidos en Rivadavia y un joven detenido en Chimbas tras intentos de robo En distintos operativos, la Policía detuvo a dos adolescentes que atacaron a un motociclista en Rivadavia y a un hombre de 26 años que intentó llevarse un aire acondicionado en Chimbas.

La Policía de San Juan intervino en dos episodios de inseguridad ocurridos este fin de semana en distintos puntos de la provincia, que terminaron con tres personas aprehendidas.

El primero de los hechos se registró en Rivadavia, sobre Avenida Ignacio de la Roza, donde un motociclista de 44 años denunció haber sido atacado por dos jóvenes que salieron de entre unos árboles y le arrojaron una piedra, la cual impactó en su brazo derecho. Los sospechosos, de 16 y 17 años, fueron reducidos por personal de la Unidad Operativa B° Cesap, que además les secuestró un machete y llaves modificadas. Por tratarse de menores, tomó intervención la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia.

En paralelo, en Chimbas, personal de la Comisaría 26° logró detener a Gonzalo Emanuel Castro Pizarro, de 26 años, quien había sido sorprendido por un vecino mientras intentaba sustraer el motor de un aire acondicionado marca Noblex del techo de una vivienda en el Loteo Palmares. El hombre intentó huir por calle Centenario al oeste, pero fue alcanzado por efectivos policiales que patrullaban la zona.

En este caso intervino el ayudante fiscal Francisco Montaño, quien dispuso la apertura de un legajo en la UFI Flagrancia.