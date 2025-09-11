Dos motos adulteradas fueron secuestradas en operativos en Rawson y Santa Lucía En dos días consecutivos la Policía de San Juan secuestró dos motocicletas con adulteraciones y pedido de secuestro, en operativos realizados en Rawson y Santa Lucía..

En distintos procedimientos llevados a cabo por la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, la Policía de San Juan sacó de circulación dos motocicletas que presentaban adulteraciones y una de ellas con pedido de secuestro por robo.

El primer operativo ocurrió el pasado martes 9 de septiembre en la intersección de calles Mendoza y Agustín Gómez, en Rawson. Allí los efectivos secuestraron una moto Maverick FOX 110 cc, roja y negra, que no tenía dominio colocado. Según verificaron los peritos, el rodado presentaba adulteraciones en el cuadro y un motor devastado con estampaciones no originales de fábrica, lo que infringe el artículo 289 inciso 3 del Código Penal. La moto quedó a disposición de la UFI Genérica.

La Maverick FOX 110 cc secuestrada en Rawson presentaba adulteraciones en motor y cuadro.

Al día siguiente, miércoles 10 de septiembre, otro procedimiento se concretó en calles Balcarce y San Lorenzo, Santa Lucía. En este caso, se secuestró una motocicleta Appia 150 cc, blanca con detalles en rosa, también sin dominio colocado. Tras la verificación, se constató que el motor y el cuadro correspondían a un rodado con pedido de secuestro vigente por robo (Legajo N°156/25) denunciado en marzo de este año en jurisdicción de la Comisaría 5ª.

Abajo, la Appia 150 cc recuperada en Santa Lucía tenía pedido de secuestro por robo desde marzo. Arriba, el vehículo originalmente.

Fuentes judiciales confirmaron que, bajo la dirección del fiscal Maximiliano Gerarduzi, se ordenó el secuestro de la moto y la vinculación de la persona que la conducía. Según explicaron, los delincuentes habrían modificado por completo la apariencia del vehículo, que originalmente era negro con llantas verdes, con el fin de ocultar su verdadero origen.

La Policía destacó la labor investigativa del personal de la sección especializada, que permitió detectar las irregularidades y evitar que ambas motos continuaran circulando en forma ilegal.