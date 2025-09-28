Un impactante siniestro entre dos motocicletas terminó con los dos conductores siendo trasladados al hospital y ambas motos destrozadas. El hecho ocurrió cerca de las 19 horas del sábado en calle Boulevard Sarmiento, unos 150 metros antes de llegar a San Miguel, en Rawson.
Dario Sosa, de 29 años conducía una motocicleta marca Biltz por Boulevard en sentido Oeste-Este, por la misma vía pero en sentido contrario lo hacía Santiago Navarro a bordo de una moto marca Brava 110cc.
Por razones que se investigan uno de ellos habría invadido el carril contrario provocando el fuerte choque de frente. Ambos fueron trasladados al Hospital Rawson, Sosa en estado inconciente, mientras que Navarro con múltiples golpes.