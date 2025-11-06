Dos nenas de 2 y 9 años fueron atropelladas por un auto mientras jugaban en una plaza El hecho ocurrió en la noche del miércoles en un espacio verde del barrio Los Toneles.

Dos primas de 6 y 9 años jugaban en la plaza del del barrio Los Toneles cuando, de manera inesperada, un auto ingresó al espacio verde y las atropelló.

Según relataron testigos, el vehículo, un Fiat 147, era conducido por un joven vecino identificado como Agustín Balmaceda, de 22 años, quien habría perdido el control del rodado. Tras el impacto, el pánico se apoderó de la escena: familiares y vecinos corrieron a auxiliar a las pequeñas, mientras otras personas intentaron agredir al conductor e incluso prender fuego el vehículo.

Personal de Emergencias 107 llegó rápidamente al lugar y trasladó a las niñas al hospital. Ambas estaban conscientes y fuera de peligro, aunque con visibles heridas y un fuerte susto.

El joven conductor huyó del lugar en medio del caos, pero fue identificado por los vecinos. Personal policial intervino de inmediato para evitar mayores incidentes y trabaja en la investigación para determinar las causas del hecho, ya que creen que corría picadas. El conductor se presentó en dependencia policial horas más tarde.