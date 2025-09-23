Dos patrulleros chocaron en una persecución de película y hay cuatro policías heridos El hecho ocurrió en Villa Lugano. Los oficiales intentaban detener a dos delincuentes. Habían robado en CABA y también se accidentaron.

Dos patrulleros, uno de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, protagonizaron un choque durante una persecución en Villa Lugano. El incidente ocurrió sobre la Avenida General Paz, en sentido hacia el Puente La Noria.

La secuencia se inició luego de que dos delincuentes en una moto cometieran un robo en el límite de Mataderos y Lugano. La Policía de la Ciudad inició la persecución, a la que posteriormente se sumó un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El fuerte impacto dejó a cuatro agentes de policía heridos: dos bonaerenses y dos de la Ciudad. Los dos ladrones que escapaban en la moto también resultaron heridos. Luego, fueron detenidos.

A pesar de la gravedad del choque, se informó que todas las personas involucradas, tanto los policías como los criminales, se encuentran fuera de peligro.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires persiguió a los delincuentes desde Mataderos hacia la General Paz, traza que tomaron para escapar en sentido hacia el Puente de la Noria.

Acorralados, los ladrones le dieron un giro a su escape para darse a la fuga nuevamente en sentido hacia la Ciudad. En medio de ese recorrido, otro patrullero de la Provincia de Buenos Aires se sumó para interceptar a los delincuentes. Fue allí cuando se produjo el choque.

Dos motociclistas escaparon de un control policial, chocaron contra un poste y murieron

Hace algunas semanas, dos motociclistas que escapaban de la policía chocaron contra un poste y murieron. El hecho ocurrió en 143 y 60, en La Plata, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Los jóvenes, identificados como Gabriel Nicolás Franco y Enrique Maidana, eran perseguidos por un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Según confirmaron fuentes del caso, los dos motociclistas se desplazaban a bordo de una Honda Titán cuando evadieron un control policial que intentó identificarlos. Tras esquivar un auto que cruzaba la avenida, perdieron el control del rodado y se estrellaron contra un poste de alumbrado público.

Ambos fueron trasladados de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital San Martín. Enrique Maidana murió esa misma noche como consecuencia de las lesiones. Gabriel Nicolás Franco, de 29 años, permaneció internado en estado crítico y murió este lunes.

Las imágenes del accidente, difundidas en redes sociales y medios locales, muestran el momento en que la moto se incrusta contra el poste mientras el patrullero que los seguía queda detenido metros atrás.