Dos sujetos fueron detenidos mientras robaban cerámicos de una fábrica Ocurrió anoche en la Cerámica San Lorenzo, excerámica Scop. Ambos habían trepado el cerco y estaban cargando los cerámicos en una manta.

Dos sujetos mayores de edad fueron detenidos cuando robaban cerámicos de la Cerámica San Lorenzo, en Rawson, en la noche del lunes. Personal policial de la Subcomisaría de la Villa Hipódromo aprehendió a los delicuentes.

Se trata de Lautaro Gabriel Jarry Figueroa y Juan Gerardo Muñoz, quienes habían escalado el cerco perimetral del predio ubicado en Barrio San Luis para ingresar al predio. Fue personal de Seguridad de la fábrica quien alertó a la policía y cuando los efectivos llegaron los sujetos tenían los cerámicos envueltos en una manta azul.

Intervino el ayudante Fiscal en turno Martín Morando, dando inicio al procedimiento especial de Flagrancia.