Dos trapitos le dieron una paliza a un indigente que se metió en un auto abandonado para “dormir” El hecho ocurrió en calles Urquiza y San Luis. Los cuidadores creyeron que el sujeto iba a cometer un delito.

En horas de la tarde del domingo, dos sujetos fueron detenidos luego de haberle dado una golpiza a un indigente que aparentemente sólo quería dormir. El hecho ocurrió en calles Urquiza y San Luis, en Capital.

Según las fuentes, un hombre sin hogar intentó ingresar a un auto abandonado para descansar pero dos trapitos que son conocidos en la zona y avalados por los vecinos para que cuiden el lugar, lo molieron a golpes, ya que creyeron que el sujeto iba a delinquir.

Los trapitos no sólo le pegaron golpes de puños y patadas sino que lo agredieron con un pedazo de cerámico que le provocó un corte en la frente. Testigos de lo ocurrido llamaron al 911 y todos los involucrados fueron llevados hasta la Comisaría 4ta.

El agredido fue trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson pero se negó a ser asistido y se presentó en dependencia policial para relatar que sólo quería descansar en el auto. Además dijo que hubo un tercer agresor que logró escapar del lugar.

Vecinos indicaron que conocen a los trapitos, identificados como Cristian Díaz (23) y Héctor Nieto (32), y que el dueño de la vivienda donde se encontraba el vehículo les permite sacar agua de su domicilio y les ha pedido que cuiden de su hogar. Por este motivo, los agresores entendieron que debían sacar al sujeto que “iba a cometer un ilícito”.

Quedaron a disposición de Flagrancia.