Un incendio de grandes dimensiones en un predio cercano a una escuela obligó a la evacuación de la institución educativa a la vez que varios alumnos sufrieron principios de intoxicación. El dramático hecho tuvo lugar en la Escuela Juana Ibarbourou, en el departamento 25 de Mayo.

El fuego inició en un desagüe de calle La Plata, a 300 metros al sur de calle 9 pero producto del viento, se expandió rápidamente sobre unos 300 metros de pasturas, afectando de lleno a la zona donde funciona la escuela, según el medio Infocaucete.

Se desconoce cómo se originó el incendio, lo cierto es que se generó una densa nube de humo que obligó a la evacuación inmediata de todo el personal docente y alumnos. A pesar de la rápida reacción, varios menores presentaron síntomas de intoxicación y debieron ser trasladados de urgencia al hospital departamental para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 32°, a cargo del Comisario Carlos Cuello, junto al Of. Subinsp. Andrés Galván, Cabo 1° Juan Pérez y Cabo Nadia Quiroga, quienes fueron los primeros en brindar auxilio y aplicar primeros auxilios al personal de la escuela y a los alumnos afectados. También personal del Destacamento de Bomberos N° 5 de Caucete, quienes realizaron un intenso trabajo para sofocar las llamas y evitar que el siniestro alcanzara mayores dimensiones.