Dramáticos detalles de la muerte de la beba en un canal: los intentos desesperados por salvarla El hecho ocurrió durante la siesta de este sábado en las inmediaciones de calles San Juan y San Lorenzo.

Este sábado en la tarde, se dio a conocer una triste noticia que enlutó a vecinos del barrio Los Nogales, en Santa Lucía, tras la muerte de una bebé de un año que cayó a un canal de la zona de calles San Juan y San Lorenzo. Pero con el correr del tiempo, se revelaron detalles del dramático momento que vivieron los familiares de la menor, quien desapareció de su vivienda y fue hallada en el interior del canal.

Según las fuentes, la pequeña fue identificada con el apellido Flores, quien salió de su casa y se precipitó al agua. Sus familiares la buscaron desesperadamente con la ayuda de personal de la Comisaría 29na y Bomberos de la Policía de San Juan.

Fue vista por última vez cerca de su vivienda en dicho barrio y llevaba un vestido rosa. Su abuelo es quien se topó con la lamentable escena y aseguran que la tomó entre sus brazos, la llevó hasta el domicilio y los uniformados que allí estaban, intentaron reanimarla incansablemente hasta que llegó la ambulancia y constató su deceso.