Durante la Fiesta de la Tradición, robaron en la casa del intendente de Jáchal Aseguró que le llevaron dólares, una computadora y un inflador. En la misma zona donde vive el funcionario, ladrones ingresaron a tres viviendas más.

Se supo este lunes que mientras sus moradores estaban en la Fiesta Nacional del Tradición se produjeron cuatro robos en viviendas de Jáchal. Una de ellas fue la del intendente departamental Matías Espejo.

“Ingresaron por una ventana, sin romper nada, fueron directamente al dormitorio, revolvieron todo, no es que hubiera mucho para encontrar en mi casa, simplemente algún dinero que era para pagar la tarjeta de crédito, afortunadamente cosas de muchísimo valor sentimental para mí, que uno atesora por valor sentimental, como espuelas, mantas, ponchos, regalos, de eso no se llevaron nada” relató el funcionario en contacto con Radio Sarmiento. Espejo dijo que puntualmente le llevaron ” 500 dólares, una notebook y un inflador de bicicletas”.

Aparentemente por el fondo de mi casa, utilizaron una escalera y pasaron a las casa colindante.

Bajando el tono de lo sucedido, Espejo dijo: “Son cuestiones que suceden siempre, quizas toma relevancia por haberme pasado a mí. Que me hace replantearme muchas cosas en lo personal, soy una persona que nunca he tenido especial atención sobre la seguridad personal, de hecho es súper vulnerable, en el sentido que no hay cámaras y alarma en mi casa, cuestión que tendré que replantear”, sostuvo .

También ingresaron a la casa de una familia Elizondo, vecinos del intendente y también registraron el robo en el Loteo Las Rosas, donde propietarios denunciaron la desaparición de tres notebooks y un celular. Finalmente, en la localidad de El Rincón habrían sustraido 7 millones de pesos. Todo según el informe de la UFI norte, reproducido por Actualidad Jachallera.