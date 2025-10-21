Eduardo Oro: “El problema de los hijos de Tellechea es que en este juicio se enteraron quién era el padre” Quien fuera uno de los 10 imputados, ahora absueltos, de la causa por la desaparición forzosa de Raúl Tellechea dijo que "se hizo justicia" y vaticinó que "los hijos de Tellechea van a sufrir ahora la condena social".

Luego del fallo del Tribunal Oral Federal, Eduardo Oro habló ante la prensa y por primera vez habló sobre Raúl Tellechea.

“¿Qué le pasó a Raúl?” le preguntó un periodista y Oro fue lapidario: “Qué me importa, que se encargue la familia de averiguarlo. Lo único que me importa es que se hizo justicia, que se echó luz a un conjunto de elucubraciones sin fundamentos, sin solidez probatoria, sin nada. Se hizo justicia, es lo único que me importa”, lanzó con furia y siguió: “Lo que pasó con Raúl, que se preocupen ellos, a mí no me importa. (Era) un delincuente… no sé si escucharon la sentencia de la jueza, quedó demostrado en el juicio que el que robaba en la mutual era Raúl Tellechea. Se pudo probar acá, lo dijo el juez Lanciani en su momento, y lo dijo ahora la jueza Ratta.

Los hijos de Tellechea tienen tres problemas: en primer lugar demostrar lo que vienen acusando hace 21 años, en segundo lugar que en el juicio se enteraron quién era el padre y en tercer lugar lo que se les viene, porque la condena social ahora la van a padecer ellos” cerró.