El acusado del asesinato del jubilado Alday, frente al juez Se trata de Ángel Nahuel Flores, quien cuenta con antecedentes penales por la muerte de un bebé de 1 año.

Ángel Nahuel Flores, de 28 años, se presentó ante el juez de Garantías, Gerardo Javier Fernández Caussi, luego de que fuera detenido por el crimen de Mario Alday, el jubilado que fue asesinado y prendido fuego en su casa de Villa del Carril, en Capital, el 18 de agosto.

“Si se mandó una macana, llévenselo, que lo pague, yo ya no sé como controlarlo”, había expresado la madre de Flores, cuando un grupo de policías y funcionarios judiciales llegaron hasta su casa en Angaco, para buscarlo, alrededor de las 13 del lunes 25 de agosto.

Hacía dos meses que Flores había salido de la cárcel, donde estaba preso por cometer un delito contra la propiedad.

En la audiencia escuchará también que le imputarán un homicidio criminis causa, un agravante previsto para aquellos casos en que el homicida mata para ocultar su maniobra y lograr impunidad. Se castiga con perpetua.

El antecedente que marcó para siempre a Flores

En marzo del 2014, Yutiel Castro, que tenía 1 año y 7 meses, murió con el hígado destrozado, entre otras lesiones, y Ángel Nahuel Flores fue condenado como coautor de dicho crimen.