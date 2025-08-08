El autor de la amenaza de bomba en el show de Lali, no irá a prisión y pagará una multa de $10 mil

El ex marino reconoció ante la jueza Mabel Moya que fue él quien realizó el llamado que puso en riesgo el evento el 1 de agosto: “Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que esa negra p… kirchnerista actúe. De ustedes depende que no salga gente lastimado”,expresó un hombre al 911. En juicio abreviado le imputaron tres delitos: amenazas coactivas, intimidación pública en concurso ideal y tenencia ilegítima de arma de fuego.