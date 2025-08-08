Diario de Cuyo | HOME | Policiales
El autor de la amenaza de bomba en el show de Lali, no irá a prisión y pagará una multa de $10 mil

Juan Carlos Salem la sacó barata. Si bien fue imputado por tres delitos: amenazas coactivas, intimidación pública en concurso ideal y tenencia ilegítima de arma de fuego, no pagará con cárcel.

Por Redacción Diario de Cuyo

Juan Carlos Salem (74), el hombre que realizó la amenaza de bomba en la previa del show de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni, la sacó barata. Este viernes se presentó ante la Justicia y si bien fue imputado por varios delitos, no irá a prisión y solo pagará una multa de 10 mil pesos, pero será por el delito den portación ilegal de arma de fuego. Lo cierto es que el hombre oriundo de La Bebida fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, es decir sin encierro.

El ex marino reconoció ante la jueza Mabel Moya que fue él quien realizó el llamado que puso en riesgo el evento el 1 de agosto: “Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que esa negra p… kirchnerista actúe. De ustedes depende que no salga gente lastimado”,expresó un hombre al 911. En juicio abreviado le imputaron tres delitos: amenazas coactivas, intimidación pública en concurso ideal y tenencia ilegítima de arma de fuego.

Es por eso que aceptó la pena de 3 años de prisión en suspenso y deberá abonar una multa de de $10.000 por portación ilegal de armas.Dicho acuerdo no fue bien visto por Fiscalía ya que por el tenor de la amenaza creen que fue mucho más grave y lo caratuló como Terrorismo de Estado. Además si se tiene en cuenta las últimas amenazas de bomba realizadas en la provincia donde los autores debieron abonar multas millonarias, el exmarino tuvo una sanción más que liviana.

