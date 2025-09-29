El automovilista sospechado de causar la muerte un choque de un expenitenciario, reconocería su culpa en un juicio abreviado Juan José Navarro quedó libre hoy. Y si bien Fiscalía contará con un plazo de 8 meses para investigar, todo indica que Navarro admitirá su culpa.

Juan José Navarro (35) recuperó hoy su libertad a pedido de Fiscalía. Pero quedó imputado como presunto responsable de haber causado la muerte de un exempleado del Servicio Penitenciario de 51 años, el pasado viernes en un cruce de calles de Chimbas. Según fuentes judiciales, en los próximos días Navarro admitiría su responsabilidad en un juicio abreviado, que acordaría a través de su defensora, Deborah Moralez, con el fiscal, Francisco Nicolía y sus ayudantes fiscales, Gemma Cabrera y Maximiliano Gerarduzzi (UFI de Delitos Especiales), dijeron fuentes judiciales. El juez, Javier Figuerola, resolverá el caso.

Hay una evidencia clave que complica al conductor del Fiat Sienna: por la calle que transitaba hay un cartel de ‘Pare’ que lo obligaba a detener su marcha.

El hecho había ocurrido minutos antes de las 8 del pasado viernes en el cruce de Maradona y Formosa. Según la investigación, Navarro circulaba hacia el Oeste por Formosa y antes de llegar al cruce con Maradona, había un cartel de tránsito que lo obligaba a parar la marcha. Pero no paró y ocurrió lo peor, porque por Maradona al Sur transitaba el expenitenciario, Gustavo Alberto Aciar, en una moto Rouser 200cc.

Los primeros datos de la investigación, habían instalado la posibilidad de que el motociclista circulara sin casco (no encontraron ninguno en la escena del siniestro) y también a elevada velocidad.

Navarro iba a dejarle unas cosas a un amigo y luego seguía para pedir un turno en el médico para una de sus hijas. Aciar iba a trabajar en una obra en construcción situada a poco más de dos cuadras.

Mientras dure la investigación, Navarro deberá presentarse una vez por mes a la comisaría más cercana a su domicilio y someterse al proceso, sin obstaculizarlo, indicaron las fuentes.