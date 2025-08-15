El ciclista que murió tras ser atropellado por un camión, tenía casi seis veces más del alcohol permitido El hombre de 50 años presentaba 2,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Testigos presenciales habían afirmado que el ciclista iba por el medio de la ruta y había cruzado al carril por donde circulaba el camión

La muerte del ciclista atropellado el domingo pasado por un camión del Turismo Carretera continúa dejando ribetes. Este viernes se conoció el dosaje de sangre del fallecido y se confirmó que circulaba con casi seis veces más del alcohol permitido en sangre.

Jorge Ariel Elizondo se llamaba el hombre de 50 años que murió el pasado domingo en la Ruta 20, entre calles Zapata y La Plata, en Las Chacritas, 9 de Julio, cuando circulaba en bicicleta y fue embestido por un camión perteneciente a la logística de un equipo del Turismo Carretera, que regresaba del Autódromo El Villicum. Este viernes los investigadores revelaron que Elizondo presentaba 2,9 gramos de alcohol por litro de sangre, casi seis veces más de lo permitido para circular.

De ahí se desprende lo que atestiguaron quienes presenciaron el siniestro y habían expresado que el ciclista iba por el medio de la ruta y, en un momento, se cruzó al carril contrario, justo por donde circulaba el camión conducido por Oscar Merello, oriundo de Entre Ríos.

El conductor del camión fue demorado tras el siniestro, pero luego liberado, había dado negativo en el test de alcoholemia y porque las pericias confirmaron que no tuvo posibilidad de evitar el impacto.